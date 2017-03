Modische und hocheffiziente Masken von Vogmask erhalten regulatorische Zulassung

Luftverschmutzung ist heutzutage die größte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit. Ein wichtiges Instrument für das Atmen sauberer Luft ist eine Filtermaske. Vogmask verbindet als erstes Unternehmen am Markt Mode mit hoher Effizienz. Das Unternehmen hat die CE-Kennzeichnung für ein erweitertes Sortiment an Bio-Atemschutzmasken für den allgemeinen Gebrauch erhalten und geht so das Umweltproblem hoher Luftverschmutzung an.

Die benachrichtigte Organisation BSI (British Standards Institution) hat der Bio-Produktlinie von Vogmask® die CE-Zertifizierung erteilt, was bedeutet, dass die Produkte internationalen regulatorischen Normen entsprechen, darunter der

Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung (Personal Protective Equipment, PPE) 89/686/EEC und der

Richtlinie für allgemeine Produktsicherheit (General Product Safety Directive) 2001/95 EC.

Vogmask Organics ergänzt die hochwertigen CE-zertifizierten und hochmodischen Mikrofaserprodukte des Unternehmens. Die zertifizierten wiederverwendbaren Masken verfügen neben dualen Atemventilen über ein natürliches Material Biobaumwolle das bei höheren Temperaturen für ein kühleres Tragegefühl sorgt.

Vogmask ist in 41 Ländern erhältlich und gilt als die führende Gesichtsmaske in Bezug auf Passform, Tragekomfort, Filtereffizienz, Ökologie und Stil.

Vogmask® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ohlone Press, LLC.

Ohlone Press, LLC wurde bei der Erstellung der fachlichen und qualitätstechnischen Inhalte für die Beantragung des CE-Zeichens von MPR Associates Inc. unterstützt. MPR bietet technische und regulatorische Compliancedienste für Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik und Verbrauchergesundheit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170301006707/de/

Contacts:

Ohlone Press, LLC

Wendover Brown, 650-678-8652

Wendover@vogmask.com

www.vogmask.com