02.03.2017

Henkel ist am 2. März 2017 mit der GCP Applied Technologies, Inc. Cambridge, MA/USA ("GCP") in exklusive Verhandlungen über den Erwerb des weltweiten Darex Packaging Technologies Geschäfts von GCP eingetreten und hat ein verbindliches Angebot zu einem Kaufpreis einschließlich bestehender Netto-Finanzverbindlichkeiten von 1.050 Mio. US-Dollar (rund 995 Mio. Euro) abgegeben.

Darex ist ein führender und weltweit tätiger Hersteller von Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen für Metallverpackungen. Zu den Kunden von Darex gehören weltweit tätige Hersteller von Getränke-, Lebensmittel- oder Aerosol-Dosen. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Darex Packaging Technologies einen Umsatz von rund 300 Mio. US-Dollar (rund 285 Mio. Euro). Darex beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und hat 20 Standorte in 19 Ländern.

Im Zusammenhang mit diesem verbindlichen Angebot wird GCP einen Konsultationsprozess mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften einleiten. Nach Abschluss des Konsultationsprozesses ist vorgesehen, einen finalen Kauf- und Erwerbsvertrag abzuschließen. Die vorgesehene Transaktion steht auch unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen sowie behördlicher Genehmigungen.

