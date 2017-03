Die Baader Bank hat die Aktie der Deutschen Post vor den am 8. März erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er rechne mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 3,49 Milliarden Euro, was innerhalb der vom Logistikkonzern angepeilten Zielspanne liege, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick dürfte laut dem Experten einen positiven Grundton haben./tih/ck

ISIN: DE0005552004