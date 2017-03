Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rotkreuz (pta033/02.03.2017/20:00) - Die Schweizer graceNT AG mit Sitz in

Rotkreuz (WKN: A14WW0) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat am heutigen Tag den

Verkauf der Beteiligung an der Samo Marketing GmbH an die österreichische GSP

Invest GmbH beschlossen hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen

vereinbart. An der SAMO Marketing GmbH mit Sitz in Österreich hält die

graceNT AG eine Beteiligung in der Höhe von 24.5% der Stimmrechte. Das

Unternehmen vermietet E-Bikes über Systempartner wie spezialisierte

Gesundheits-Hotels an Endkunden.



graceNT AG

Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der

alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und

damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen

erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten

Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des

triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA und Pionier im Bereich

personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und

physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA inhouse zur

arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen,

um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen.

https://www.gracent.com



