Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern sei stark in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Branchenstudie zu Unternehmen aus der Automationsbranche vom Freitag. Anhaltende Kostenvorteile führten zu einer höheren Margenerwartung in 2017./tih/zb

ISIN: DE0007236101