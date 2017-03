Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ludwigsburg (pta016/03.03.2017/10:30) - 3. März 2017. Nach den derzeit

vorliegenden noch ungeprüften Zahlen hat die im Basic Board der Frankfurter

Wertpapierbörse gelistete IT Competence Group SE (ITCG) im Geschäftsjahr 2016

einen zum Vorjahr gleichbleibenden Umsatz von rund EUR 25 Mio. verzeichnet.

Aufgrund der im zweiten Halbjahr getätigten Investitionen in neue

Geschäftsfelder und das damit verbundene zusätzliche Personal lag das

Konzernergebnis nach vorläufigen Zahlen leicht im negativen Bereich.



Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres plant die Gesellschaft mit

einem operativen Verlust. Der in 2016 neu aufgebaute Geschäftsbereich Data

Center Infrastructure konnte nicht die geplanten Ziele erreichen und wird daher

in deutlich reduziertem Umfang fortgeführt. Für die operative Umsetzung wird die

Gesellschaft auf ihr bestehendes Partnernetzwerk zurückgreifen.



Unabhängig davon hält der Vorstand an den geplanten Wachstumszielen fest und

rechnet für das Gesamtjahr 2017 mit einem positiven Ergebnis. Im Fokus des

Wachstums stehen weiterhin die Geschäftsbereiche Consulting und Managed

Services. Hierzu konnten in den vergangenen Wochen bereits neue Rahmenverträge

abgeschlossen werden, welche sich im Laufe des Jahres in positiven

Ergebnisbeiträgen widerspiegeln sollten.



IT Competence Group SE

Investor Relations

t.: +49 89-244118-223

f.: +49 89-244118-228

info@it-competencegroup.com



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE

Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Wolfgang Wagner

Tel.: +49 89 7167 210 44

E-Mail: info@it-competencegroup.de

Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1488533400839



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 03, 2017 04:30 ET (09:30 GMT)