Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" belassen. Die meisten Anleger, die er getroffen habe, hätten das vor dem Verkauf an PSA stehende Europageschäft von General Motors als interessant bezeichnet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Freitag. Seiner Meinung nach könnte der französische Autobauer dieses auch als separate Einheit an die Börse bringen./la/mis

AFA0106 2017-03-03/16:18

ISIN: FR0000121501