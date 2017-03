Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Saarbrücken (pta030/03.03.2017/16:15) - * Jahresergebnis 2017 vor Steuern,

Zinsen und Abschreibung erstmalig in Firmengeschichte positiv

* Jahresumsatz 2017 von über 10 Millionen Euro erwartet

* Umsatzziel Januar 2017 mit knapp unter 1,9 Millionen Euro erreicht

* Lieferungen und Abrufe für 80% des Planumsatzes liegen bereits vor.



Saarbrücken, 3. März 2017. Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) erwartet,

das Geschäftsjahr 2017 erstmalig in ihrer Firmengeschichte mit einem positiven

Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibung abzuschließen. Die

von ItN nunmehr vorgelegte Prognose weist einen Planumsatz von über 10 Millionen

Euro aus. Davon sind mehr als 80% bereits durch Lieferungen und feste Abrufe

abgesichert.



In den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres 2017 wurden bereits 60% der

Waren für das Projekt "Al Hamema" nach Saudi-Arabien geliefert und die

Restlieferung wird voraussichtlich noch im ersten Quartal erfolgen. Die

Kundeneinzahlungen für dieses Projekt mit einen Gesamtauftragswert von 3,3

Millionen US-$ sind überwiegend durch Akkreditive abgesichert.



Der Vorstand erwartet aufgrund des zunächst wiederaufzubauenden Lagerbestandes

ein schwaches zweites Quartal 2017. Lieferungen für Projekte in China werden

erst im vierten Quartal beginnen können. Die Umsatzrealisierung wird im

Wesentlichen vom termingerechten Fertigungsanlauf in Nantong abhängen.



Bei Erreichung der Umsatzziele wird die Gesellschaft in 2017 einen positiven

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erzielen können.



ItN Nanovation AG



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: ItN Nanovation AG

Adresse: Untertürkheimer Straße 25, 66117 Saarbrücken

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Lutz Bungeroth

Tel.: +49 681 5001-460

E-Mail: ir@itn-nanovation.com

Website: www.itn-nanovation.com



ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1488554100860



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 03, 2017 10:15 ET (15:15 GMT)