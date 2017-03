Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Richard Eary untersuchte in einer Branchenstudie vom Montag die Auswirkungen von Online-Videodiensten auf das Geschäftsmodell europäischer Medienkonzerne. Er bleibe daraufhin bei seiner fundamentalen These, dass südeuropäische Medienwerte denen mit Schwerpunkten in Nordeuropa vorzuziehen seien. RTL und ProSieben gehörten weiterhin zu seinen am wenigsten bevorzugten Werten./tih/ajx

AFA0088 2017-03-06/15:47

ISIN: LU0061462528