Ternitz/Wien, 6. März 2017. In Umsetzung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. April 2016 hat der Vorstand der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft ("SBO") mit dem Sitz in Ternitz beschlossen eigene Aktien außerbörslich zu veräußern.

Die Veräußerung dient der Zuteilung von 6.000 Stück eigener Aktien, d.s. 0,0375 % der Anteile am Grundkapital, im Zuge eines langfristigen Vergütungsprogrammes an den Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird die auf dem oben genannten Beschluss des Vorstandes der SBO basierende beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien gemäß § 4 bzw. § 5 Veröffentlichungsverordnung bekannt gemacht. Das Programm läuft von 17. März bis 15. April 2017.

Die Veröffentlichung der im Rahmen der Veräußerung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen wird im Internet auf der Website unter www.sbo.at (Investor Relations - Corporate Governance - Aktienrückkauf/Verkauf) bekannt gemacht.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen und führender Anbieter von Oilfield Equipment für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech Downhole Tools für das Bohren und Komplettieren von Directional und Horizontal Wells. SBO beschäftigte per 31.12.2016 weltweit 1.200 Mitarbeiter (31.12.2015: 1.135), davon in Ternitz/Österreich 315 und in Nordamerika (inklusive Mexiko) 544.

