Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta034/06.03.2017/19:00) - 6. März 2017

- Zweitbestes Ergebnis in der Geschichte der UBM (EBT Eur 40,1 Mio.).

- Pipeline sorgt für Vollauslastung bis Ende 2018 und darüber hinaus für

positiven Ausblick.

- Nettoverschuldung: Knapp über Eur 690 Mio. per 31.12.2016, Höhepunkt im Q1/17

mit Eur 750 Mio. erwartet.

- Guidance Dividende: Eur 1,60.

- Guidance Nettoverschuldung: Unter Eur 550 Mio. zum Jahresende 2017, Reduktion

um minus Eur 200 Mio. gegenüber Höhepunkt Q1/17.



Mit einem vorläufigen EBT (Ergebnis vor Steuern) von Eur 40,1 Mio. hat UBM

Development AG das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt und liegt damit

erheblich über dem Wert von 2014 (Eur 31,4 Mio.) und lediglich unter dem

Rekordjahr 2015 (Eur 50,3 Mio.). Die Gesamtleistung 2016 liegt mit Eur 557,5

Mio. ebenfalls leicht unter dem Vorjahr (Eur 593,3 Mio.) aber deutlich über 2014

(Eur 482,6 Mio.).



Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung die Ausschüttung

einer unverminderten Dividende von Eur 1,60 pro Aktie für 2016 vorschlagen. Dies

entspricht nicht nur dem guten Geschäftsverlauf der UBM, sondern ist Ausdruck

einer auf Kontinuität aufgebauten Dividenden-Politik und der Zuversicht in die

auch zukünftig hohe Ertragskraft.



Die Pipeline wird bis Ende 2018 für Vollauslastung sorgen. Teile davon konnten

bereits in Forward Deals zu sehr guten Preisen verkauft werden.



Zum Jahresende 2016 liegt die Nettoverschuldung bei Eur 691,2 Mio.. Wie

angekündigt wird die Nettoverschuldung bis Ende März 2017 ihren Höhepunkt mit

voraussichtlich Eur 750 Mio. erreichen. Der Grund dafür liegt neben den

laufenden Großprojekten in der zuletzt getätigten Akquisition des "Office

Providers" in Wien vom Sachsenfonds sowie eines Wiener Immobilien-Portfolios von

der Bank Austria. Bis zum Jahresende sollen aber Verkäufe mit einem

Gesamtvolumen von rund Eur 600 Mio. und Investitionen von Eur 400 Mio. zu einer

Reduktion der Nettoverschuldung auf unter Eur 550 Mio. führen.



Auf Basis der vorläufigen Zahlen ergibt sich bei einer Bilanzsumme zum

Jahresende 2016 von voraussichtlich Eur 1,23 Mrd. eine Eigenkapitalquote von

27,7% (2015: 28,0%).



Es wurden für den Abschluss 2016 abermals umfangreiche Gutachten zur Ermittlung

der Immobilien Fair Values von externen Gutachtern eingeholt und mit den

Abschlussprüfern laufend besprochen. Auf vorläufiger Basis ergeben sich daraus

positive Fair Value Anpassungen von Eur 54,6 Mio. und negative Fair Value

Anpassungen von Eur 20,5 Mio..



Der vollständige Jahresfinanzbericht 2016 wird am 6. April 2017 veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: UBM Development AG

Adresse: Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Milena Ioveva

Tel.: +43 50-626-1763

E-Mail: milena.ioveva@ubm.at

Website: www.ubm.at



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1488823200910



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 06, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)