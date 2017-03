TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert

DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert 07.03.2017 / 06:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert.

Hamburg, 7. März 2017 - Am 6. März 2017 platzierte die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") 4.095.124 eigene Aktien (die "Platzierungsaktien"), dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der Gesellschaft, im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR 12,48 pro Aktie, was einem Abschlag von 2,0% zum letzten XETRA-Schlusskurs entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von 8,1% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 11,54 per 31. Dezember 2016 dar. Die Platzierungsaktien waren die letzten vorhandenen Aktien, die ursprünglich im Rahmen eines im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten Aktienrückkaufs zum Preis von EUR 9,30 pro Aktie erworben wurden.

Mit der Durchführung dieser Transaktion fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 51,1 Mio. zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung zur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen. Das Settlement findet voraussichtlich am 9. März 2017 statt.

Die Platzierungsaktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG war im Zusammenhang mit der Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

Kontakt: TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor and Public Relations Telefon: +49 40 380 32 300 E-Mail: ir@tag-ag.com

