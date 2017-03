Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Mondsee (pta014/07.03.2017/08:00) - Mondsee, 07. 03. 2016. Die BWT-Gruppe hat im

Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 610,4 Mio. Eur erreicht und damit das

Vorjahresergebnis um 75,1 Mio. Eur (14,0%) übertroffen. Bereinigt um die

Veränderungen in der Konzernstruktur lag der Konzernumsatz um 8,1% über dem

Vorjahr. Diese Steigerung war vor allem durch die Akquisition der BWT

BARRIER-Gruppe, das wachsende Pharmageschäft und die erfolgreiche Umsetzung der

"Perlwasser-Strategie" in der Haustechnik geprägt. Das Point-of-Use Geschäft hat

durch die im November 2015 realisierte und damit 2016 erstmals ganzjährig in den

Ergebnissen enthaltene BWT BARRIER Gruppe bereits einen Anteil von 17,8% (VJ:

13,8%) am Gesamtumsatz.



Gestiegene Materialkosten und erhöhte Werbeausgaben zur Stärkung der Marke "BWT"

führten zu einem Rückgang des EBITDA von 49,0 Mio. Eur auf 39,0 Mio. Eur. Durch

im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Wertminderungen von Anlagevermögen lag der

EBIT-Rückgang aber bei nur 1,9 Mio. Eur (-9,9%). Durch das bessere

Finanzergebnis liegt das Konzernergebnis vor Minderheitsanteilen um 6,0% über

dem Vorjahr, nach Minderheiten um 3,1%.



Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem

Vorjahr wegen des niedrigeren operativen Ergebnisses verringert und betrug 2016

40,8 Mio. Eur (VJ: 45,9 Mio. Eur). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit

verbesserte sich auf -23,2 Mio. Eur, im Vorjahr lag er aufgrund des Erwerbs der

BWT BARRIER Gruppe bei -33,8 Mio. Eur.



Die Eigenkapitalquote in der Konzernbilanz hat sich von 40,4% auf 41,0%

verbessert. Die BWT-Gruppe beschäftigte zum 31.12.2016 auf Basis "FTE"

("full-time equivalent") insgesamt 3.326 Personen (VJ: 3.276).



Der Vorstand wird der kommenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von

Eur 0,20 je Aktie vorschlagen.



Ausblick



Der Ausbau des Point-of-Use-Geschäfts vor allem in den zukunftsträchtigen

asiatischen Märkten treibt die Internationalisierung der BWT Gruppe voran. Die

Anstrengungen zum Aufbau der Marke "BWT" mit der Markenbotschaft "For You and

Planet Blue" zur führenden "Wassermarke" werden 2017 weiter intensiviert.

Der Jahresfinanzbericht steht ab sofort unter

http://www.bwt-group.com/de/investoren/download/Seiten/Jahresfinanzbericht.aspx

zum Download zur Verfügung.



Zur Veröffentlichung freigegeben.



Über BWT



Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes

Wassertechnologie-Unternehmen. 3.300 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, Kunden

aus Privathaushalten, der Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit

innovativen, ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungs-Technologien ein

Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit

Wasser zu geben. BWT bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für

Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- und

Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser. BWT-Mitarbeiter in Forschung und

Entwicklung arbeiten mit modernsten Methoden an neuen Verfahren und Materialien,

mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Produkte zu entwickeln. Ein wichtiger

Aspekt ist die Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs der Produkte

und somit die Reduzierung der CO2-Emissionen.



