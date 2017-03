Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 77 auf 87 Euro angehoben. Die Perspektiven des Dialysekonzerns für 2017 und die Folgejahre seien gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. Die Risiken aus einer neuen Gesundheitsverordnung in den USA hält der Experte zumindest vorübergehend für gebannt. Er hob seine Gewinnschätzungen leicht an und arbeitete außerdem eine gestiegene Bewertung des US-Wettbewerbers DaVita in sein Modell mit ein./tih/ajx

ISIN: DE0005785802