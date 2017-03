Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta038/07.03.2017/16:45) - Mit Annahmeerklärung vom heutigen Tag ist

Frau Hsiao-Tze Tsai neues Vorstandsmitglied der S&O Agrar AG i. I. Frau Tsai

wird sich zunächst um die Wiederherstellung der Finanzberichterstattung und

Aufstellung der fehlenden Jahresabschlüsse kümmern.



Das Amtsgericht Leipzig hat Beschluss vom 2. August 2016 das Insolvenzverfahren

über das Vermögen der S&O Agrar AG i. I., Leipzig, ISIN DE0005236202, eröffnet.

Herr Rechtsanwalt Dr. Christoph Alexander Jacobi, Leipzig, wurde zum

Insolvenzverwalter bestellt.

Die Gesellschaft ist gegenwärtig zahlungsunfähig und überschuldet.



(Ende)



Aussender: S&O Agrar AG i. l.

Adresse: Funkenburgstraße 15, 04105 Leipzig

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Hsiao-Tze Tsai

Tel.: +49 6221 54924

E-Mail: info@soagrar.de

Website: www.soagrar.de



ISIN(s): DE0005236202 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



