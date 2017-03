Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Ankündigung eines Portfolio-Kaufs in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Was der Konzern verspreche, halte er, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer Studie vom Dienstag. Die gute Lage und die Qualität des Zukaufs könnten den nicht gerade günstig erscheinenden Preis rechtfertigen./ajx/he

AFA0093 2017-03-07/19:24

ISIN: DE000A0HN5C6