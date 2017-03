Linde AG: Aufsichtsrat der Linde AG bestellt Dr. Sven Schneider zum Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen

München, 8. März 2017 - Der Aufsichtsrat der Linde AG bestellt Dr. Sven Schneider zum Vorstandsmitglied zuständig für Finanzen.

Der Aufsichtsrat der Linde AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Sven Schneider (50) mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstandes zuständig für den Bereich Finanzen für die Dauer von drei Jahren berufen. Dr. Sven Schneider nahm diese Funktion seit September 2016 kommissarisch war.

Gleichzeitig verlängerte der Aufsichtsrat die Vorstandsverträge mit Bernd Eulitz und Dr.-Ing. Christian Bruch um jeweils fünf Jahre.

