Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die französischen Großbanken im einheimischen Privatkundengeschäft hätten sich etwas verdüstert, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Davon sei die Societe Generale am stärksten betroffen, die BNP Paribas hingegen am wenigsten./edh/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2017-03-08/15:32

ISIN: FR0000131104