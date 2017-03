Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Maschinenbauers Andritz nach dessen Vorlage der Jahresbilanz von 55,00 Euro auf 56,00 Euro angehoben. Ihre Anlageempfehlung bestätigte das Analysten-Team um Arash Roshan Zamir mit "Buy".

Selbst nach den Rekordergebnissen für das Geschäftsjahr 2016 rechnen die Analysten weiterhin mit Wachstum für das laufende Jahr. Eine besser als erwartete Profitabilität kann dem stetigen Wachstum des Dienstleistungsgeschäfts zugerechnet werden, schreiben die Experten in ihrer jüngsten Studie. Dieser Sektor steuerte 32 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 3,09 Euro für 2017, sowie 3,27 bzw. 3,34 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,70 Euro für 2017, sowie 1,82 bzw. 1,84 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Mittwochnachmittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,71 Prozent bei 48,32 Euro.

