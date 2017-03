Mars One Ventures AG: ordentliche Kapitalerhöhung

Mars One Ventures AG ordentliche Kapitalerhöhung

Basel, 8. März 2017 - Die ordentliche Kapitalerhöhung der Mars One Ventures AG wurde am 8. März 2017 in das Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen.

Kontakt: ir@mars-one.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mars One Ventures AG Birsigstr. 2 4054 Basel Schweiz Telefon: +41 61 312 34 11 E-Mail: ir@mars-one.com Internet: http://www.mars-one.com/investor-relations/ ISIN: CH0132106482 WKN: A14NYB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München

