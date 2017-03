Die Wertpapierexperten der Erste Group haben die Aktienbewertung für die Titel der Buwog wieder aufgenommen. Der Erste-Experte Christoph Schultes spricht in seiner neuesten Studie die Kaufempfehlung "Accumulate" bei einem Kursziel von 26,5 Euro für die Wertpapiere des Immobilienkonzern aus.

Neben der attraktiven Bewertung der Aktien, spricht der Analyst der Erste von einem äußerst erfolgreichen "Drei-Säulen-Modell" des Unternehmens. Darin falle das Immobilienentwicklungsgeschäft laut Angaben des Experten besonders positiv auf. Dieses Segment werde nämlich wegen den bevorstehenden Bauprojektabschlüssen zukünftig die Margen des Konzerns signifikant nach oben drücken. Das wiederkehrende FFO soll innerhalb von zwei Jahren auf 150 Millionen Euro springen.

Insgesamt sei am Wiener, Berliner und Hamburger Markt das Angebot nach Wohnungen höher als die Nachfrage, meint Schultes weiter. Dies komme dem Unternehmen zugute.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 3,36 Euro für 2017, sowie 2,29 bzw. 2,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,71 Euro für 2017, sowie 0,81 bzw. 0,98 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag notierten die Buwog-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,81 Prozent bei 23,03 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/bel

AFA0032 2017-03-09/12:17

ISIN: AT00BUWOG001