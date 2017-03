Pax Anlage AG: Öffentliches Kaufangebot der Basler Leben AG

EQS Group-Ad-hoc: Pax Anlage AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot Pax Anlage AG: Öffentliches Kaufangebot der Basler Leben AG 10.03.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

BASEL, 10. MÄRZ 2017 MEDIENMITTEILUNG

Öffentliches Kaufangebot der Basler Leben AG

Die Basler Leben AG hat heute den Prospekt zum öffentlichen Kaufangebot für alle Aktien der Pax Anlage AG publiziert. Darin enthalten ist auch der Bericht des Verwaltungsrats der Pax Anlage AG.

Der Verwaltungsrat hat das öffentliche Kaufangebot der Anbieterin eingehend geprüft und eine Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Angebots in Auftrag gegeben. Aufgrund dieser Prüfung sowie der Ergebnisse der Fairness Opinion hat der Verwaltungsrat entschieden, den Aktionären der Pax Anlage AG das öffentliche Kaufangebot der Anbieterin zum Preis von CHF 1'600 in bar pro Aktie zur Annahme zu empfehlen.

Nachdem die Weko-Genehmigung vorliegt, wird der Vollzug der Aktienkaufverträge zwischen Pax Holding / Pax Versicherung und der Basler Leben AG sowie der Nürnberger Lebensversicherung AG und der Basler Leben AG voraussichtlich am 31. März 2017 stattfinden.

Der Bericht des Verwaltungsrats und die Fairness Opinion sind unter folgendem Link einsehbar: www.paxanlage.ch/oeffentliches-uebernahmeangebot

Kontakt Medien

Für Rückfragen: Nadine Blättler, Investorrelations@pax.ch, Tel. +41 61 277 64 96

Weitere Informationen über die Pax Anlage AG sind unter www.paxanlage.ch erhältlich. Pax Anlage AG, Aeschenplatz 13, 4002 Basel

Über die Pax Anlage AG Die in Basel domizilierte Pax Anlage AG ist mehrheitlich (direkt und indirekt) im Besitz der Pax Holding (Genossenschaft) und an folgenden Gesellschaften zu 100 Prozent beteiligt: Pax Wohnbauten AG (Basel) und Pax Verwaltungen AG (Basel). Die Pax Anlage AG bildet zusammen mit allen Beteiligungen die «Pax Anlage Gruppe». Die Namenaktien der Pax Anlage AG werden an der Börse SIX Swiss Exchange AG (Immobiliengesellschaften) unter dem Valorensymbol PAXN gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen Die vorliegende Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die derzeitigen Ansichten des Managements wiedergeben. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich davon abweichen, namentlich aufgrund von Faktoren wie Marktumfeld, Nachfrage nach den Produkten der Pax Anlage AG, legislatorischen und regulatorischen Entwicklungen, Währungsschwankungen sowie Entwicklungen an den Finanzmärkten (nicht abschliessende Aufzählung). Aussagen zum Wachstum sind keine Gewinnprognosen und dürfen nicht derart interpretiert werden, dass künftige Ergebnisse die hier veröffentlichten Zahlen erreichen oder übertreffen werden. Die Gesellschaften der Pax Anlage Gruppe sind nur dann zur Aktualisierung der hier getroffenen Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pax Anlage AG Aeschenplatz 13 4002 Basel Schweiz Telefon: +41 61 277 64 96 Fax: +41 61 271 25 13

E-Mail: investorrelations@pax.ch

Internet: www.paxanlage.ch ISIN: CH0002178348 Valorennummer: 864411 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

552725 10.03.2017 CET/CEST

ISIN CH0002178348

AXC0027 2017-03-10/07:00