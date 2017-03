Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta027/10.03.2017/16:30) - Die Ming Le Sports AG, ISIN DE000A2BPK91,

hat ihr Geschäftsjahr 2016 (01.01.2016 bis 31.12.2016) mit einem

voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von rd. 64

TEuro (Vj. Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 168 TEuro) abgeschlossen.



Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet insgesamt, sonstige periodenfremde

Erträge in Höhe von rd. 3 TEuro (Vj. 0 TEuro), Erträge aus Auflösung von

Rückstellungen in Höhe von 20 TEuro (Vj. 0 TEuro) sowie den Wegfall der

Zwangsgelder von der BaFin in Höhe von 90 TEuro (Vj. 0 TEuro). Diesen

Ertragspositionen stehen im Geschäftsjahr 2016 sonstige betriebliche

Aufwendungen in Höhe von rd. 164 TEuro (Vj. rund 168 TEuro) gegenüber. Diese

sind im Wesentlichen auf die Verwaltung der Gesellschaft sowie auf die Kosten

zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung im Juli 2016 und die

Durchführung der Kapitalmaßnahmen zurückzuführen.



Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 10. März 2017

vorgenommenen vorläufigen Bewertung der Beteiligungen und den im abgelaufenen

Geschäftsjahr 2016 erzielten Erträgen und Aufwendungen. Die Bilanz zum 31.

Dezember 2016 wird voraussichtlich ein Eigenkapital in Höhe von rd. 683 TEuro

(Vj. 0 TEuro) ausweisen. Es besteht weiterhin ein Bilanzverlust in Höhe von rd.

2.394 TEuro (Vj. 21.549 TEuro) und somit von mehr als der Hälfte des

Grundkapitals der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016.



Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der

abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und

der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.



(Ende)



Aussender: Ming Le Sports AG

Adresse: Frankfurter Straße 14b, 61118 Bad Vilbel

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Hsiao-Tze Tsai

Tel.: +49 6221 64924-12

E-Mail: info@minglesports.de

Website: www.minglesports.de



ISIN(s): DE000A2BPK91 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr

in Berlin



