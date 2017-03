Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Mondsee (pta012/13.03.2017/10:00) - Der Aufsichtsrat der BWT Aktiengesellschaft

hat beschlossen, Ralf Weber per 1. Mai 2017 in den Vorstand der Gesellschaft zu

bestellen.



Um der weiteren Unternehmensentwicklung und den immer komplexeren Anforderungen

an börsenotierte Unternehmen Rechnung zu tragen, wurde im Zuge der Neubestellung

von Ralf Weber innerhalb des Vorstands auch die Ressortverteilung adaptiert.

Ralf Weber übernimmt das Finanzressort, Gerhard Speigner, der seit 1996 dem

Vorstand der BWT angehört, wird sich künftig als Mitglied des Vorstands auf die

immer wichtiger werdenden Bereiche Recht, Compliance, Risk Management und

Business Development konzentrieren.



Ralf Weber war langjähriger CFO der international tätigen Dr. Helmut

Rothenberger Unternehmensgruppe, welche in der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und

Umwelttechnikbranche weltweit mit der Rothenberger AG in über 130 Exportländern

tätig ist.



Andreas Weißenbacher, Vorstandsvorsitzender der BWT, freut sich, dass mit

Ralf Weber für BWT eine Persönlichkeit mit internationaler Erfahrung gewonnen

werden konnte, die für die Fortsetzung der soliden und nachhaltigen

Finanzstrategie, vor allem bei der geplanten dynamischen Internationalisierung

der BWT Gruppe, steht.



Über BWT



Die Best Water Technology-Gruppe ist Europas führendes

Wassertechnologie-Unternehmen. 3.300 Mitarbeiter arbeiten an dem Ziel, Kunden

aus Privathaushalten, der Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit

innovativen, ökonomischen und ökologischen Wasseraufbereitungs-Technologien ein

Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit

Wasser zu geben. BWT bietet moderne Aufbereitungssysteme und Services für

Trinkwasser, Pharma- und Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel, Kühl- und

Klimaanlagenwasser sowie für Schwimmbadwasser. BWT-Mitarbeiter in Forschung und

Entwicklung arbeiten mit modernsten Methoden an neuen Verfahren und Materialien

mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Produkte zu entwickeln. Ein wichtiger

Aspekt ist die Senkung des Betriebsmittel- und Energieverbrauchs der Produkte

und somit die Reduzierung der CO2-Emissionen.



(Ende)



Aussender: BWT AG

Adresse: Walter-Simmer-Straße 4, 5310 Mondsee

Land: Österreich

Ansprechpartner: Gerhard Speigner

Tel.: +43 6232 5011-1112

E-Mail: gerhard.speigner@bwt-group.com

Website: www.bwt-group.com



ISIN(s): AT0000737705 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1489395600114



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2017 05:00 ET (09:00 GMT)