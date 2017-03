Zapf Creation AG: Vorläufige Geschäftszahlen übertreffen Prognosen

Rödental, den 13. März 2017

Die vorläufigen Zahlen der Zapf Creation AG für das Geschäftsjahr 2016 sind im Jahresabschluss gemäß HGB auf der Grundlage des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sämtlich deutlich besser als im Geschäftsbericht 2015 prognostiziert. Die Umsatzerlöse in 2016 werden abweichend von der im Geschäftsbericht 2015 getroffenen Prognose von 49,8 Mio. EUR in 2015 auf voraussichtlich 55,1 Mio. EUR in 2016 deutlich gesteigert. Die Rohertragsmarge verbessert sich entgegen der Prognose des Vorstands von 51,8% auf voraussichtlich 53,4%. Der Jahresüberschuss 2016 übersteigt das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 (7,0 Mio. EUR) um voraussichtlich 1,2 Mio. EUR und wird voraussichtlich 8,2 Mio. EUR erreichen. Um die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen herzustellen, wurden die vorgenannten Vorjahreswerte an die Regelungen des BilRUG angepasst.

Auf Konzernebene liegt das vorläufige Periodenergebnis auf Basis der IFRS mit 8,9 Mio. EUR (Vorjahr: 9,4 Mio. EUR) innerhalb der im Geschäftsbericht 2015 getroffenen Prognose. Die Rohertragsmarge mit voraussichtlich 43,7% (Vorjahr: 41,8%) und die Umsatzerlöse mit voraussichtlich 69,9 Mio. EUR (Vorjahr: 65,6 Mio. EUR) werden gegenüber der Prognose besser ausfallen.

Die für das Geschäftsjahr 2016 genannten Zahlen sind vorläufig und vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer.

Der Vorstand Zapf Creation AG

Weitere Informationen / Kontakt:

Zapf Creation AG Hannelore Schalast Mönchrödener Str. 13 D-96472 Rödental Tel.: +49 (0) 9563 - 725 - 1513 Fax: +49 (0) 9563 - 725 - 41513

E-Mail: investor.relations@zapf-creation.de www.zapf-creation.de

