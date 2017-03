Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta037/13.03.2017/20:00) - Die U.C.A. AG hat sich mit 3,69% an der

WOMANIZER Gruppe beteiligt.



Die WOMANIZER Gruppe, Erfinder der patentierten, revolutionären Pleasure Air

Technologie® startet nach einem erfolgreichen Umsatzwachstum der letzten Jahre

gestärkt in die nächste spannende Wachstumsphase.



Der Unternehmensgründer und CEO Michael Lenke setzt auf Internationalisierung

und nutzt hierfür die Kraft eines finanzstarken Partners, den er für die

WOMANIZER Gruppe gewinnen konnte. Unter der Führung von Dr. Richard Lenz, der

eine Gruppe von Unternehmern und Family Offices vertritt, soll mit den

Premium-Produkten von WOMANIZER künftig verstärkt in Asien und Nordamerika

expandiert und das Produktportfolio ausgebaut werden.



Investor Relations

Dr. Jürgen Steuer

Tel. 089-993194-0

steuer@uca.de



(Ende)



Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft

Adresse: Stefan-George-Ring 19, 81929 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Dr. Jürgen Steuer

Tel.: +49 89 993194-11

E-Mail: steuer@uca.de

Website: www.uca.de



ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart,

m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf;

Freiverkehr in Berlin



