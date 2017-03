Dexia Kommunalbank Deutschland AG: Anpassung der Jahresprognose 2016; erwarteter Verlust führt voraussichtlich zu weiterer Verminderung der Rückzahlungsansprüche der Genussscheingläubiger

Dexia Kommunalbank Deutschland AG: Anpassung der Jahresprognose 2016; erwarteter Verlust führt voraussichtlich zu weiterer Verminderung der Rückzahlungsansprüche der Genussscheingläubiger 14.03.2017

Nachdem nunmehr die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorliegen, passt die Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016 an. Die Bank rechnet nicht mehr mit dem im Halbjahresfinanzbericht 2016 prognostizierten Jahresfehlbetrag in einer Spanne von -15 Millionen EUR bis -25 Millionen EUR. Stattdessen geht die Bank von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund -0,2 Millionen EUR aus.

Aufgrund des erwarteten Jahresfehlbetrags für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die Bank mit einer Inanspruchnahme des durch Genussscheingläubiger bereit gestellten haftenden Eigenkapitals. Die Rückzahlungsansprüche der Inhaber-Genussscheingläubiger werden sich voraussichtlich in einer Größenordnung zwischen 23 % und 24 %, bezogen auf den der Verlustzuweisung vorausgegangenen Rückzahlungsanspruch der Genussscheine, weiter reduzieren.

