Die Wertpapierexperten von HSBC haben die Aktien des heimischen Gummiherstellers Semperit von "Buy" auf "Hold" heruntergestuft. Das Kursziel wurde ebenfalls nach unten angepasst und von 38,00 auf 28,00 Euro reduziert.

Laut dem Expertenteam um Richard Schramm seien primär die schwächelnden Sempermed- und Sempertranssparten für den kürzlich veröffentlichten Umsatzrückgang von 7 Prozent verantwortlich. Noch beträchtlicher fiel das um fast 60 Prozent eingebrochene operative Ergebnis (EBIT) aus. Enthalten waren dabei die aus der Veräußerung des Thailand-Joint-Ventures (SSC) angefallenen Kosten in Höhe von 22 Millionen Euro.

Die negativen EBIT-Prognosen für das kommende Geschäftsjahr gaben den Experten ebenfalls Gründe, das Kursziel und das Anlagevotum zu reduzieren. Denn trotz positiver Einmaleffekte der SSC-Abspaltung, liegen die EBIT-Schätzungen des Managements unter 49 Mio. Euro und damit unter dem des vorherigen Jahres. Ebenfalls kommen die Folgen der erheblich gestiegenen Rohstoffkosten zutage, schrieben die Analysten weiter. Im Jahresvergleich sei nämlich laut Expertangaben der Preis für Naturkautschuk um 62 Prozent gestiegen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die HSBC-Analysten 1,14 Euro für 2017, sowie 1,46 bzw. 1,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,20 Euro für 2017, sowie 1,00 bzw. 1,30 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,57 Prozent bei 26,345 Euro.

