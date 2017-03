amp biosimilars AG: Gerichtliche Bestellung von Herrn Dr. Stefan Elsser als Mitglied des Aufsichtsrats

Frankfurt den 14.03.2017

Das Amtsgericht Frankfurt am Main - Registergericht - hat mit Beschluss vom 9. März 2017, zugestellt bei der Gesellschaft am 14. März 2017, auf Antrag der Gesellschaft Herrn Dr. Stefan Elsser für die Dauer bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft als neues Aufsichtsratsmitglied der amp biosimilars AG bestellt. Die gerichtliche Bestellung war durch das Ende der Amtszeit des Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Zimmer mit Ablauf der letzten ordentlichen Hauptversammlung notwendig geworden. Herr Dr. Elsser ist Experte in den Bereichen Venture Capital und Corporate Finance. In seiner Funktion als Executive Manager, unter anderem für die Private Equity Gesellschaft 3i, begleitete er eine Vielzahl an Unternehmen in ihrer Entwicklung.

