EQS Group-Ad-hoc: EEII AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung EEII AG: EEII AG veröffentlicht Jahresergebnis 2016 15.03.2017 / 06:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zug, 15. März 2017

EEII erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp die Gewinnzone und schloss mit einem positiven Ergebnis von CHF 14'108 ab. (2015: Verlust von CHF 3.25 Mio.). Der innere Wert der Aktie (NAV) blieb im Jahr 2016 mit CHF 3.49 pro Aktie (2015: CHF 3.48) stabil. Ein höherer Marktwert des Anlageportfolios der Gesellschaft sowie tiefere operative Kosten trugen zum verbesserten Jahresergebnis bei.

Nach einem schwachen Jahresauftakt erholten sich die Rohstoffpreise weltweit und verhalfen den wichtigsten Anlagen im Portfolio von EEII zu deutlichen Kursgewinnen. So legte Gazprom im Jahresvergleich um 44 % zu, während sich die Aktien des Kupferproduzentin KAZ Minerals nach einem Jahrestief von 1 GBP bis Ende Jahr auf GBP 3.65 erholten. Diese erfreulichen Kursentwicklungen kompensierten die anhaltend schwierigen Marktbedingungen am ukrainischen Aktienmarkt. Ukrnafta, eine weitere bedeutende Aktienposition, verlor erneut an Wert und belastete den NAV mit einem Verlust von 46 %, respektive CHF 1 Mio. Während das Vorjahresergebnis noch stark von Währungsverlusten geprägt war, zeigte sich das Geschehen an den für EEII relevanten Devisenmärkten ausgeglichen. Die Ukrainische Hryvna schwächte sich zwar noch einmal um 10% ab (2015: - 34%), hingegen verzeichnete der Russische Rubel einen Anstieg gegenüber dem CHF von 20 % (2015: -29%).

Die weitere Entwicklung des Net Asset Values der Gesellschaft wird kurzfristig von den Rohstoffpreisen abhängig sein. Damit sich das Anlageumfeld in den Zielmärkten von EEII nachhaltig verbessert, braucht es jedoch eine anhaltende Entspannung der politischen Lage im Osten der Ukraine.

Der vollständige Jahresbericht 2016 steht auf der Webseite www.eeii.ch unter dem Link - http://www.eeii.ch/reports/2016.html zur Verfügung.

Die Generalversammlung der EEII AG findet am 12. April 2017, 11.00 Uhr, im Parkhotel in Zug statt.

Der nachfolgende Link verweist auf die Einladung zur Generalversammlung

www.eeii.ch

Weitere Informationen:

Marcus H. Bühler, CEO (Tel: +41-44-552 43 43). EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).

