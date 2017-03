STERN IMMOBILIEN AG veräußert projektiertes Grundstück in Grünwald mit Gewinn

DGAP-Ad-hoc: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien STERN IMMOBILIEN AG veräußert projektiertes Grundstück in Grünwald mit Gewinn 16.03.2017 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Grünwald, 16. März 2017 - Die STERN IMMOBILIEN AG hat ihr projektiertes Wohnprojekt in Grünwald zu einem knapp im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegenden Betrag mit Gewinn an eine bundesweit tätige Bauträgergesellschaft veräußert. Es wurde eine Baugenehmigung für 14 Doppelhaushälften erwirkt. Der Kaufpreis wird in mehreren Raten in den kommenden Monaten beglichen.

