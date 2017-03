Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ulm (pta036/16.03.2017/17:05) - Aufsichtsrat und Vorstand der Uzin Utz AG haben

heute an der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung beschlossen, der am 09.

Mai 2017 in Ulm stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, eine

Dividende in Höhe von 1,30 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2016, an die

Aktionäre auszuschütten.



Durch die deutliche Erhöhung der Dividende (Vorjahr Dividende EUR 1,00) sollen

die Aktionäre angemessen am Geschäftserfolg beteiligt werden. Das Geschäftsjahr

2016 war mit einem Konzernumsatz von 272,9 Mio. Euro (253,2 Mio. Euro) und einem

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 24,9 Mio. Euro (Vorjahr 18,9

Mio. Euro) wiederum ein Jahr mit dem höchsten Konzernumsatz und -ergebnis in der

Unternehmensgeschichte.



Die detaillierten Zahlen werden am 31. März 2017 auf unserer Internetseite

veröffentlicht.



Hinweis an die Redaktionen: Die Vorstellung des Geschäftsberichts der Uzin Utz

AG erfolgt an der Bilanzpressekonferenz in Ulm am 11. April 2017.



Aussender: Uzin Utz AG

Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sandra Ruf

Tel.: +49 731 4097-416

E-Mail: ir@uzin-utz.com

Website: www.uzin-utz.de



ISIN(s): DE0007551509 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



