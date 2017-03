Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) drastisch von 36,4 auf 25,0 Euro zusammengestrichen. Das neutrale Votum "Hold" haben sie dabei bestätigt.

Im Vergleich mit dem heimischen Branchenkollegen UNIQA macht Deutsche-Bank-Analyst Frank Kopfinger in einer aktuellen Studie unmissverständlich klar, dass man bei seiner Analyseabteilung die VIG-Aktie momentan schlechter bewerte. Zwar würden beide Versicherer auf den ersten Blick ähnliche Marktpositionen innehaben. Jedoch habe die VIG eine höhere Exposure gegenüber dem mittel- und osteuropäischen Markt. Zudem gebe es bei UNIQA mehr Fortschritt in der Einnahmenentwicklung, während die VIG in einem "business as usual"-Modus feststecke.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 2,04 Euro für 2016, sowie 2,21 Euro für 2017.

Am Freitag notierten die VIG-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,27 Prozent bei 23,09 Euro.

