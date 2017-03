Die Analysten der Deutschen Bank haben für die Aktie des heimischen Versicherers UNIQA ihre Kaufempfehlung "Buy" ausgesprochen, nachdem sie zuvor neutral auf "Hold" votiert hatten. Ihr Kursziel senken sie von 9,30 auf 9,20 Euro.

Bei der UNIQA stünden die Zeichen auf ein starkes Ertragswachstum, das Deutsche-Bank-Analyst Frank Kopfinger laut einer aktuellen Studie in den Jahren 2016 bis 2020 mit 18 Prozent per annum beziffert. Zudem solle die Dividendenspanne attraktive 7 Prozent betragen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten 0,65 Euro für 2016, sowie 0,76 Euro für 2017.

Am Freitagnachmittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,91 Prozent bei 7,35 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

ISIN: AT0000821103