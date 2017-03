Die US-Bank Citigroup hat Airbus nach der Bekanntgabe von Vorermittlungen gegen den Flugzeugbauer von französischer Seite auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 82 Euro. Nach der britischen Anti-Korruptionsbehörde Serious Fraud Office (SFO) habe sich nun auch die französische Finanzstaatsanwaltschaft eingeklinkt, schrieb Analyst Charles Armitage in einer Studie vom Freitag. Mit Blick auf die Präzedenzfälle BAE Systems und Rolls-Royce könnte das eine Strafe nach sich ziehen, die einer Belastung von 0,50 bis 1,00 Euro je Aktie entspreche. Es gebe allerdings eine große Bandbreite an Möglichkeiten für den Ausgang./ck/das /ck

