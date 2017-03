LifeWatch AG: LifeWatch publiziert Finanzzahlen 2016

LifeWatch publiziert Finanzzahlen 2016

Zug/Schweiz, 17. März 2016 - LifeWatch AG (SIX Swiss Exchange: LIFE), ein führender Entwickler und Anbieter von ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen, veröffentlichte heute die Finanzzahlen 2016.

LifeWatch erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von USD 113,8 Millionen. Im Vergleich zum adjustierten Umsatz im Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 6,8%. Der Bruttogewinn betrug USD 56,7 Millionen, 49,8% des Umsatzes. Als EBITA resultierten USD 2,1 Millionen.

Das Umsatzwachstum lag leicht über der Entwicklung des für LifeWatch relevanten Marktes. Doch die Profitabilität des Unternehmens wurde negativ beeinflusst durch zwei grosse Rechtsfälle, einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Sistierung des Vital Signs Patch (VSP) und des International Normalized Ratio (INR)-Projekts, von der Aufgabe der hausinternen Geräteentwicklung sowie der Schliessung von Niederlassungen in Japan und Indien. Diese strategischen Entscheide erleichtern LifeWatch den Übergang zu einem reinen Dienstleistungsunternehmen und führten zu einer schlankeren Organisation. LifeWatch ist überzeugt, dass dies zu einer Verbesserung der operationellen Ergebnisse im Jahr 2017 und darüber hinaus führen wird.

Aufgrund von höheren, nicht aktivierten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Verkauf und Marketing, Administration sowie Rechtsfälle und aufgrund von Aufwendungen für den Aufbau eines Joint-Ventures in der Türkei wurde 2016 auf nicht adjustierter Basis ein negatives EBIT von USD 7,7 Millionen ausgewiesen.

Nach Bereinigung von einmaligen Kosten und Abschreibungen resultiert ein adjustiertes EBIT und EBITDA von ungefähr USD 4 Millionen bzw. USD 14 Millionen (4% bzw. 12% des Umsatzes).

Ausblick 2017 Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung sowie dem Abschluss von bedeutenden Rechtsfällen im Jahr 2016 konzentriert LifeWatch seine Ressourcen voll auf Wachstum und Profitabilität.

Diverse interne Technologieprojekte wurden abgeschlossen und dürften die Effizienz der operationellen Aktivitäten verbessern, den Bruttogewinn steigern und zur Erhöhung der Profitabilität beitragen. Weitere Wachtumsinitiativen wie der Markteintritt in die Türkei sowie die Zusammenarbeit mit GE Healthcare dürften die Geschäftsentwicklung zusätzlich fördern.

2017 ist gut angelaufen, und die Aussichten sind positiv. LifeWatch rechnet mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einem positiven operationellen Resultat, dies auch nach Berücksichtigung von zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von Aevis Victoria SA und der Einholung von anderen Angeboten sowie den Investitionen in das türkische Joint-Venture.

Schlüsselzahlen für das Geschäftsjahr (GJ) 2016 (nicht testiert, in USD Millionen)

GJ 2016 GJ 2015 adjus- nicht adjus- nicht tiert adj. tiert adj. Umsatz 113.83 113.83 106.63 88.63 Bruttogewinn 60.35 56.74 55.59 37.59 In % des Umsatzes 53.0% 49.8% 52.1% 42.4% EBITDA / (LBITDA) 14.05 2.15 15.57 (3.62) In % des Umsatzes 12.3% 1.9% 14.6% -4.1% EBIT / (LBIT) 4.23 (7.67) 7.54 (11.66) In % des Umsatzes 3.7% -6.7% 7.1% -13.2%

Nettogewinn / (Verlust) (1.50) (13.40) 1.62 (11.95) In % des Umsatzes -1.3% -11.8% 1.5% -13.5% Total Anlagevermögen, 18.36 18.36 16.35 16.35

netto Total Eigenkapital 56.93 56.93 39.33 25.77 Beschäftigte Ende Jahr 640 640 612 612 Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Geschäftsbericht 2016 wird auf der LifeWatch-Webseite unter folgendem Link abrufbar sein:

Kalender

26. April 2017: Ordentliche Generalversammlung in Zürich 24. August 2017: Halbjahresbericht 2017 und Analystenkonferenz

Medien- und Analystenkonferenz am Montag 20. März 2017 um 10 Uhr im Park Hyatt in Zürich Dr. Stephan Rietiker, CEO, und Andrew Moore, CFO, kommentieren die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2016 und geben ein Update zu laufenden Projekten.

Online bietet folgender Link Zugang zum Live Audio Webcast und zu den

Präsentationsfolien: http://lifewatch200317-live.audio-webcast.com

Für die Telefonkonferenz stehen folgende Einwahlnummern zur Verfügung:

CH: +41 22 580 59 70 GER: +49 69 2222 29 043 UK: +44 203 009 2452 USA: +1 855 402 7766 Teilnehmer Pin-Code: 60170589# Für Rückfragen: LifeWatch AG, Andrew Moore, CFO c/o Communicators AG , Ralph Spillmann Mobile: +41 79 514 64 84 E-Mail: investor-relations@lifewatch.com

Zu LifeWatch AG LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Zug und Kotierung an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von ferngesteuerten diagnostischen "Digital Health" Dienstleistungen. Die Dienstleistungen von LifeWatch liefern den Ärzten wichtige Informationen zur angemessenen Behandlung ihrer Patienten und für bessere Behandlungserfolge. LifeWatch AG verfügt über operative Tochtergesellschaften in den USA, der Schweiz und in Israel und ist die Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc. und LifeWatch Technologies, Ltd. LifeWatch Services, Inc. ist ein führender US-Anbieter für Herzüberwachungsdienstleistungen. LifeWatch Technologies, Ltd. in Israel ist ein führender Entwickler und Hersteller von Digital-Health-Produkten.

Für weitere Informationen: siehe www.lifewatch.com.

Im Zweifelsfall gilt die englische Originalmeldung.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ETTOPHHBDQ Dokumenttitel: 20170317_Financial Results16_DE

Sprache: Deutsch Unternehmen: LifeWatch AG Baarerstrasse 139 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 728 67 78 Internet: www.lifewatch.com ISIN: CH0012815459 Valorennummer: 811189

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

