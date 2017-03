Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für BMW nach Jahreszahlen von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Accumulate" belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten hätten die endgültigen Resultate des Autobauers nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Sie belegten aber eine gute Ergebnisqualität und der Ausblick auf 2017 sei positiv. Der Produktzyklus stehe vor einer Wende, was BMW helfen werde, in den kommenden Jahren den Gegenwind durch höhere Entwicklungskosten für neue Technologien zu überstehen./gl/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2017-03-22/12:04

ISIN: DE0005190003