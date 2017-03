Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen von 20,50 auf 20,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Nach dem starken vierten Quartal habe er seine Schätzungen für den französischen Telekomkonzern angepasst, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer Studie vom Donnerstag. Die Aussichten in Frankreich und Spanien blieben sehr ermutigend. Sein Kursziel kürzte er vor allem wegen höherer Investitionen, Steuereffekten und schwachen Geschäften in Nahost und Afrika./tih/ajx

ISIN: FR0000133308