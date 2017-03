Die Analysten von Berenberg haben ihre Anlageempfehlung "Hold" für Aktien der heimischen Maschinenbaukonzerns Andritz bestätigt. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen für das vierte Quartal Anfang März belassen sie außerdem ihr Kursziel für die Titel bei 50,00 Euro.

Damit attestieren die Analysten um Simon Toennessen der Aktie nur ein geringes Aufwärtspotenzial: Am Freitagvormittag notierte sie an der Wiener Börse bei 49,61 Euro.

Die Andritz-Aktie sei derzeit zwar attraktiv bewertet, argumentieren die Wertpapierexperten von Berenberg in der am Freitag veröffentlichten Studie. Allerdings bräuchte es für einen Kursanstieg konkrete Auslöser - und diese würden aktuell fehlen. Obwohl Andritz robuste Gewinnspannen aufweise, empfehlen die Analysten anstelle in das österreichische Unternehmen in den im SDAX notierten Branchenkollegen SAF-Holland zu investieren. Dessen Aktie werde aktuell mit einem achtprozentigen Abschlag gegenüber den Andritz-Titeln gehandelt. Das Unternehmen habe jedoch höheres Potenzial beim Umsatzwachstum.

Für Andritz prognostizieren die Berenberg-Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,84 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017. In den Folgejahren soll er auf 3,05 Euro (2018) und 3,20 Euro (2019) steigen. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro (2017), 1,70 Euro (2018) und 1,80 Euro (2019).

