Leifheit Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Sonderdividende vor

28.03.2017 / 11:16 CET/CEST

Nassau/Frankfurt 28. März 2017 - Mit Blick auf die im Jahr 2016 erweiterte Dividendenpolitik des Unternehmens haben Vorstand und Aufsichtsrat der Leifheit AG in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, der am 24. Mai 2017 stattfindenden Hauptversammlung neben einer auf 2,10 Euro (Vorjahr: 2,00 Euro) je dividendenberechtigte Stückaktie erhöhten Basisdividende zusätzlich die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,80 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie vorzuschlagen.

Den Jahresabschluss 2016 und den Jahresfinanzbericht 2016 veröffentlicht das Unternehmen am 29. März 2017 um 9.00 Uhr.

Kontakt: Leifheit AG
ir@leifheit.com

Leifheitstraße 56377 Nassau / Lahn Deutschland
Internet: www.leifheit-group.com
ISIN: DE0006464506

