DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ausgabe einer Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 0,6 Mio. EUR sowie Barkapitalerhöhung in Höhe von nominell bis zu 0,2 Mio. EUR beschlossen. 30.03.2017 / 11:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

CytoTools AG: Ausgabe einer Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 0,6 Mio. EUR sowie Barkapitalerhöhung in Höhe von nominell bis zu 0,2 Mio. EUR beschlossen.

Darmstadt, 30. März 2017 - Der Vorstand der CytoTools AG hat heute beschlossen, zur Finanzierung von Investitionen in die Markteinführung von DermaPro(R) als Medizinprodukt sowie eine neue klinische Phase III Studie eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 600.000,00 EUR auf Basis des bedingten Kapitals 2016 auszugeben. Geplant ist hierbei die Ausgabe in Tranchen von jeweils mindestens 100.000,00 EUR. Die Wandelanleihe soll bei einem Zinssatz von 5,0 %, einem Wandlungspreis von 17,50 EUR und einer Laufzeit bis zum 31. März 2022 eine Wandlung in bis zu 600.000 Aktien der Gesellschaft ermöglichen. Der mögliche Emissionserlös würde sich auf dieser Grundlage bei vollständiger Platzierung auf brutto rund 10,5 Mio. EUR belaufen. Darüber hinaus haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 2.000.00,00 EUR auf Basis des genehmigten Kapitals durch eine Bar-Kapitalerhöhung um nominell bis zu 200.000,00 EUR durch die Ausgabe neuer Aktien auf bis zu 2.200.000,00 EUR, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen. Der Emissionserlös aus dieser Kapitalmaßnahme würde sich bei dem aktuellen Kursniveau auf brutto rund 2,8 Mio. EUR belaufen.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (57%) und CytoPharma GmbH (42%).

Kontakt: CytoTools AG Kapitalerhöhung Dr. Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: kapitalerhoehung@cytotools.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotols.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

ISIN DE000A0KFRJ1

