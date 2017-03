Die Baader Bank hat die Einstufung für Rhön-Klinikum vor endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Aktuell stünden die Veränderungen in der Aktionärsstruktur in dem Top-Management des Klinikbetreibers stärker im Fokus als die Geschäftzahlen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Donnerstag. Die Frage sei, was die Großaktionäre Münch, Braun und Asklepios vorhätten und welche Allianzen sich bilden könnten, um das Unternehmen zu kontrollieren./mis/ajx

ISIN: DE0007042301