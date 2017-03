Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Bausoftware-Hersteller habe einen starken Ausblick geliefert, der die Markterwartung voll erfülle und die Anleger beruhige, schrieb Analyst Gal Munda in einer Studie vom Freitag. Auf organischer Basis bleibe Nemetschek das in Europa am schnellsten wachsende, börsennotierte Softwareunternehmen./la/ck

ISIN: DE0006452907