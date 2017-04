Capital Stage AG erhöht Dividende für 2016 und gibt Dividendenstrategie bekannt

Capital Stage AG erhöht Dividende für 2016 und gibt Dividendenstrategie bekannt Vorstand und Aufsichtsrat der Capital Stage AG beabsichtigen, der Hauptversammlung am 18. Mai 2017 eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2016 auf 0,20 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (2015: 0,18 Euro) vorzuschlagen. Auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Dividendenrendite in Höhe von rund 3,2 Prozent. Die Dividende soll den Aktionären der Gesellschaft erneut als Wahldividende entweder in bar oder in Form von Aktien der Capital Stage AG angeboten werden.

Dividendenpolitik für die nächsten fünf Jahre Vorstand und Aufsichtsrat der Capital Stage AG haben zudem eine Dividendenstrategie für die nächsten fünf Jahre beschlossen: Demnach soll die Dividende der Capital Stage AG kontinuierlich gesteigert werden, so dass in fünf Jahren eine um 50% höhere Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie gezahlt wird (0,30 Euro). Die Dividendenstrategie spiegelt die zunehmenden Cashflows aus den Solar- und Windparks wider. Deren Zinsaufwand reduziert sich auf Basis eines festen Tilgungsplans über die Jahre fortlaufend und führt damit zu entsprechenden stetigen Ergebnissteigerungen.

Über die Capital Stage AG: Capital Stage investiert und betreibt seit 2009 Solarkraftwerke und Windparks, mittlerweile in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf über 1,2 GW. Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Kontakt: Till Gießmann

Leiter/Head of Investor & Public Relations

Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Fon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: till.giessmann@capitalstage.com http://www.capitalstage.com

