Saarbrücken, 3. April 2017 (pta015/03.04.2017/11:22) - Herr Lutz Bungeroth, Alleinvorstand der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461), wird mit Ablauf seiner Bestellung in den Vorstand der ItN Nanovation AG am 30. April 2017 aus dem Vorstand ausscheiden und das Unternehmen verlassen.



ItN Nanovation AG Lutz Bungeroth/CEO Untertürkheimer Str. 25 66117 Saarbrücken Tel.: +49 (0) 681/5001-460 Fax: +49 (0) 681/5001-499 Email: ir@itn-nanovation.com www.itn-nanovation.com



