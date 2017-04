SÜSS MicroTec AG: Bekanntgabe des vorläufigen Auftragseingangs im ersten Quartal 2017 sowie Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017

Bekanntgabe des vorläufigen Auftragseingangs im ersten Quartal 2017 sowie Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017

Garching, 3. April 2017 - In einer Mitteilung vom 21. März 2017 meldete die SÜSS MicroTec AG eine Erhöhung der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2017. Die ursprünglichen Schätzungen von 25 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR wurden auf eine Bandbreite von 35 Mio. EUR bis 45 Mio. EUR erhöht. Die nunmehr vorliegenden, vorläufigen Zahlen für den Auftragseingang im ersten Quartal 2017 bestätigen diese Erwartung. Der Auftragseingang im ersten Quartal 2017 lag nach vorläufigen Erkenntnissen bei rund 45 Mio. EUR (Vorjahr: 33,1 Mio. EUR) und damit am oberen Ende der zuletzt prognostizierten Bandbreite.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 erwartete das Unternehmen bisher einen Umsatz in einer Bandbreite von 160 Mio. EUR bis 170 Mio. EUR, sowie ein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern) in der Bandbreite von 9 Mio. EUR bis 13 Mio. EUR. Aufgrund des erhöhten Auftragseingangs im ersten Quartal 2017 erhöht das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2017. Der Umsatz wird nun in einer Bandbreite von 170 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR und das EBIT in einer Bandbreite von 13 Mio. EUR bis 17 Mio. EUR erwartet. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 177,6 Mio. EUR und das EBIT bei 11,1 Mio. EUR.

Der endgültige Auftragseingang im ersten Quartal 2017 wird am 4. Mai 2017 veröffentlicht und kann noch von der oben genannten Zahl abweichen.

