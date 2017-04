Porsche Automobil Holding SE: Veränderung der Aktionärsstruktur

DGAP-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges Porsche Automobil Holding SE: Veränderung der Aktionärsstruktur 03.04.2017 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Porsche Automobil Holding SE wurde davon unterrichtet, dass am heutigen Tage Verträge unterzeichnet wurden, mit denen die im Einflussbereich von Herrn Hon.-Prof. Dr. techn. h.c. Ferdinand K. Piëch stehenden Privatstiftungen den wesentlichen Anteil ihrer mittelbar gehaltenen Stammaktien der Porsche Automobil Holding SE an weitere Mitglieder der Familien Porsche und Piëch übertragen. Der Vollzug dieser Übertragungen steht unter den aufschiebenden Bedingungen der fusionskontrollrechtlichen Nichtuntersagung sowie der Freigabe durch Finanzaufsichtsbehörden mehrerer Länder. Die im Einflussbereich von Herrn Hon.-Prof. Dr. techn. h.c. Ferdinand K. Piëch stehende Ferdinand Karl Beta Privatstiftung bleibt weiterhin geringfügig mittelbar an der Porsche Automobil Holding SE beteiligt.

Herr Hon.-Prof. Dr. techn. h.c. Ferdinand K. Piëch wird bis zum Vollzug der Transaktion der Porsche Automobil Holding SE als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung stehen.

Kontakt: Frank Gaube Leiter Investor Relations +49-711-911-11046 frank.gaube@porsche-se.com

