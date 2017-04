Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Symrise mit "Outperform" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller dürfte mittelfristig im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 8 Prozent und ein Gewinnwachstum je Aktie von 12 Prozent erreichen können und gleichzeitig die Verschuldung abbauen, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer Studie vom Mittwoch. Die Sorgen am Markt wegen steigender Rohstoffpreise und Lagerbestände seien übertrieben. Der Analyst bevorzugt Symrise gegenüber dem Schweizer Konkurrenten Givaudan./ajx/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2017-04-05/08:41

ISIN: DE000SYM9999