uhr.de AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens und Bestellung eines Insolvenzverwalters bei der Tochtergesellschaft Klitsch GmbH

In dem Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Klitsch GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der uhr.de AG, hat das zuständige Insolvenzgericht Dessau-Roßlau das Insolvenzverfahren nach §§ 2, 3, 11, 16 ff. Insolvenzordnung angeordnet und Herrn Rechtsanwalt Henning Schorisch aus Halle zum Insolvenzverwalter bestellt.

Über die uhr.de AG:

Die uhr.de AG ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre 100% - Tochtergesellschaft Klitsch GmbH ein stationäres Geschäft in Zerbst/ Anhalt sowie eine E-Commerce-Plattform unter der Domain www.uhr.de mit einem vielfältigen Angebot an Uhren, Schmuck und Lifestyle-Produkten betreibt. Die Klitsch GmbH wurde 1887 gegründet und wird seitdem in fünfter Generation als Familienbetrieb geführt.

