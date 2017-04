Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie zum oft übersehenen Finanzgeschäft europäischer Autokonzerne vom Mittwoch. Es fließe zwar generell nur in einem geringen Maße in den Unternehmenswert ein, sei aber für den Autoabsatz und die Stabilität gegenüber dem ansonsten zyklischen Autogeschäft von immenser Bedeutung. Weder in den Aktien von VW noch jenen von BMW als Branchenfavorit seien die Chancen im weltweiten Leasinggeschäft angemessen eingepreist. Hinzu komme das Wachstum im Finanzbereich in China./ag/ajx

